Арестован капитан затонувшей в Финском заливе яхты

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

21 июля в Финском заливе произошёл трагический инцидент: частично затонула яхта, в результате чего погибла пассажирка. Васильевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу капитана яхты Сергея Федотова в рамках проводимого расследования.

Фото: Википедия

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По версии следствия, 21 июля в период с 18:00 до 21:00 организатор водной экскурсии Кононов, а также капитан Федотов и другие неустановленные лица умышленно допустили использование моторной яхты "Карвер-41", которая не проходила технический осмотр и длительное время не эксплуатировалась. Они решили провести на яхте платную экскурсионную поездку, пассажиры которой должны были отправиться из Кронштадта по акватории Финского залива в Санкт-Петербург. Однако в 20:15 произошла трагедия: судно затонуло из-за технической неисправности, в результате чего погиб один пассажир.

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