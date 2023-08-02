В Москве рядом с Бутырским военный комиссариатом задержали 70-летнего мужчину, который пришёл к зданию с коктейлями Молотова.
По данным Telegram-канала Baza, сотрудники полиции, охранявшие военкомат, решили проверить подозрительного пенсионера, который стоял у здания с пакетом. Отмечается, что он разговаривал по телефону по громкой связи, причём правоохранители услышали голос с украинским акцентом, раздающийся из мобильного устройства. Когда оперативники начали приближаться к мужчине, он стал спешно отходить от военкомата, сказано в публикации.
Как уточняет Baza, к этому часу нарушитель порядка задержан, в его пакете нашли бутылки с горючей жидкостью и спички.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа в РФ пытались поджечь 10 военкоматов. Предварительно, поджигатели доверились телефонным мошенникам. Следователи запустили проверку.
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