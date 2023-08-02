Baza: пенсионер с коктейлями Молотова задержан возле Бутырского военкомата в Москве

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве рядом с Бутырским военный комиссариатом задержали 70-летнего мужчину, который пришёл к зданию с коктейлями Молотова.

Фото: Пресс-служба МВД России

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники полиции, охранявшие военкомат, решили проверить подозрительного пенсионера, который стоял у здания с пакетом. Отмечается, что он разговаривал по телефону по громкой связи, причём правоохранители услышали голос с украинским акцентом, раздающийся из мобильного устройства. Когда оперативники начали приближаться к мужчине, он стал спешно отходить от военкомата, сказано в публикации.

Как уточняет Baza, к этому часу нарушитель порядка задержан, в его пакете нашли бутылки с горючей жидкостью и спички.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа в РФ пытались поджечь 10 военкоматов. Предварительно, поджигатели доверились телефонным мошенникам. Следователи запустили проверку.