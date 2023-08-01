Жара накроет Москву в ближайшие выходные

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил предупреждение о тепловой волне в Москве, где 6 и 7 августа ожидается повышение температуры до 34°C. Этот прогноз, как сообщает ТАСС, вызвал опасения по поводу возможного негативного влияния на самочувствие жителей Москвы.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Влияние на самочувствие жителей

Роман Вильфанд выражает глубокую озабоченность самочувствием жителей Москвы в условиях палящей жары. Тепловые волны могут представлять серьёзную опасность для здоровья, такую как тепловое истощение и тепловой удар, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и маленькие дети.

Прогноз температуры

Согласно подробному прогнозу температуры по Московскому региону, подготовленному Романом Вильфандом, в пятницу температура воздуха достигнет 28-30 градусов Цельсия, а в субботу ожидается немного теплее — 30-32 градуса Цельсия. Однако наиболее сильная жара ожидается в воскресенье и понедельник, когда температура воздуха поднимется до 29-34 градусов Цельсия.

Облегчение от жары

Хорошей новостью является то, что облегчение от палящей жары ожидается после 7 августа. Ожидается значительное похолодание, что может дать столь необходимую передышку от экстремальных температур. Однако важно отметить, что со временем температура вернется к "климатической норме".

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