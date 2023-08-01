Крупный пожар на территории строительной базы в Люберцах Московской области попал на видео.
Соответствующий ролик появился в Telegram-канале РИА Новости. На видеозаписи можно увидеть клубы густого чёрного дыма, поднимающиеся в воздух. Как сообщили спасатели, на стройбазе загорелись три ангара.
Сотрудники МЧС устанавливают точную площадь возгорания. По информации агентства, строительная база находится в Котельническом проезде. Причины ЧП пока неизвестны.
Ранее крупный пожар зафиксировали на складе винзавода в Краснодарском крае. Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров. С возгоранием боролись более 60 спасателей.
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