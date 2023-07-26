В Краснодарском крае зафиксировали возгорание на складе винного завода. Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
По данным пресс-службы МЧС России, пожарные приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что ЧП зарегистрировано на территории Темрюкского района.
Как пояснили представители ведомства в Telegram-канале, наблюдается быстрая скорость распространения огня, причина – высокая горючесть содержимого склада. Пожар пытаются потушить 65 сотрудников МЧС. Помимо этого, задействовано 17 единиц спецтехники.
В середине июня сообщалось о сильном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. С огнём боролись более 130 спасателей.
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