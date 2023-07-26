МЧС РФ: в Краснодарском крае горит склад винзавода на площади 900 квадратных метров

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодарском крае зафиксировали возгорание на складе винного завода. Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.

Фото: facebook.com/ МЧС России

По данным пресс-службы МЧС России, пожарные приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что ЧП зарегистрировано на территории Темрюкского района.

Как пояснили представители ведомства в Telegram-канале, наблюдается быстрая скорость распространения огня, причина – высокая горючесть содержимого склада. Пожар пытаются потушить 65 сотрудников МЧС. Помимо этого, задействовано 17 единиц спецтехники.

В середине июня сообщалось о сильном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. С огнём боролись более 130 спасателей.

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