В Дагестане козёл выпрыгнул из кузова машины и повис на электрических проводах

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дагестане козёл, которого везли в грузовой машине, выпрыгнул из авто, зацепившись рогами за электрические провода.

Видеозапись с висящим на проводах животным активно распространяется по соцсетям. Как отмечает newstracker.ru, водитель автомобиля последовал дальше, однако вскоре всё-таки заметил пропажу и вернулся за козлом.

По данным РИА Новости, к этому часу животное снято с проводов. Инцидент случился в населённом пункте Кутих. Козлу удалось выжить. На месте работают экстренные службы.