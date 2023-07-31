В Дагестане козёл, которого везли в грузовой машине, выпрыгнул из авто, зацепившись рогами за электрические провода.
Видеозапись с висящим на проводах животным активно распространяется по соцсетям. Как отмечает newstracker.ru, водитель автомобиля последовал дальше, однако вскоре всё-таки заметил пропажу и вернулся за козлом.
По данным РИА Новости, к этому часу животное снято с проводов. Инцидент случился в населённом пункте Кутих. Козлу удалось выжить. На месте работают экстренные службы.
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