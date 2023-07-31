В результате ударов ВСУ по Донецку, согласно уточнённой информации, скончались два мирных жителя, ещё шесть человек получили травмы.
По словам врио руководителя ДНР Дениса Пушилина, атака привела к уничтожению пассажирского автобуса. Он добавил, что люди, пострадавшие в результате обстрела, получают необходимую медпомощь.
Как пояснил политик, повреждения из-за попадания снарядов зафиксированы на территории Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка.
"По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — отметил Пушилин в Telegram-канале.
Ранее РИА Новости обнародовало видеозапись, на которой продемонстрированы последствия обстрела Донецка украинскими войсками.
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