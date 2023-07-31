Пушилин: число погибших при обстреле Донецка возросло до двух человек, раненых — до шести

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате ударов ВСУ по Донецку, согласно уточнённой информации, скончались два мирных жителя, ещё шесть человек получили травмы.

Фото: Telegram-канал главы администрации Донецка

По словам врио руководителя ДНР Дениса Пушилина, атака привела к уничтожению пассажирского автобуса. Он добавил, что люди, пострадавшие в результате обстрела, получают необходимую медпомощь.

Как пояснил политик, повреждения из-за попадания снарядов зафиксированы на территории Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка.

"По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — отметил Пушилин в Telegram-канале.

Ранее РИА Новости обнародовало видеозапись, на которой продемонстрированы последствия обстрела Донецка украинскими войсками.