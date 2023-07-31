Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Будущий "Москвич 6" замечен в России: новая захватывающая разработка
Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по украинскому вопросу
Кива: с августа начнётся подготовка к сдаче американцами территории Украины
Русско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2
Пушилин: число погибших при обстреле Донецка возросло до двух человек, раненых — до шести
Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале потерпел фиаско, несмотря на приезд Аллы Пугачёвой
Боевик ВСУ записал предсмертное видео: "Всех убили, БК закончился, поддержки не было"
Один человек погиб, ещё семеро пострадали в ДТП у села Чемал на Алтае
Сенатор Джабаров: Великобритания причастна ко множеству операций против России

МЧС ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек

0:47
Происшествия

При ударах ВСУ по центру Донецку, согласно уточнённым данным, пострадали пять человек, один мирный житель погиб, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

МЧС ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек
Фото: Telegram-канал Алексея Кулемзина / @kulemzin_donetsk

По информации ведомства, граждане, которые получили ранения во время обстрела, доставлены в медучреждения, с ними работают врачи.

Ранее руководитель Донецка Алексей Кулемзин заявлял об одном погибшем и трёх пострадавших при атаке украинских войск на центральный район города. Прилёты зафиксированы у Дворца бракосочетаний. В результате ударов загорелись два легковых автомобиля и один автобус.

Корреспондент РИА Новости обнародовал видеозапись, на которой продемонстрированы последствия атаки ВСУ на Донецк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
США заподозрили Зеленского в рассекречивании пункта управления киевского режима

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.

Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
Генерал "погиб в самолёте": США легализуют потери после "Кинжалов"
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Стало известно, как наводили упавшие в "Москва-Сити" дроны
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Мир ждёт климатическая катастрофа
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Последние материалы
Будущий "Москвич 6" замечен в России: новая захватывающая разработка
Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по украинскому вопросу
Кива: с августа начнётся подготовка к сдаче американцами территории Украины
Русско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2
Пушилин: число погибших при обстреле Донецка возросло до двух человек, раненых — до шести
Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале потерпел фиаско, несмотря на приезд Аллы Пугачёвой
Боевик ВСУ записал предсмертное видео: "Всех убили, БК закончился, поддержки не было"
Один человек погиб, ещё семеро пострадали в ДТП у села Чемал на Алтае
Сенатор Джабаров: Великобритания причастна ко множеству операций против России
Обозреватель Telegraph Ричард Кемп: Украина рискует лишиться поддержки из-за приближающихся выборов президента США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников