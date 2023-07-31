МЧС ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

При ударах ВСУ по центру Донецку, согласно уточнённым данным, пострадали пять человек, один мирный житель погиб, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Фото: Telegram-канал Алексея Кулемзина / @kulemzin_donetsk

По информации ведомства, граждане, которые получили ранения во время обстрела, доставлены в медучреждения, с ними работают врачи.

Ранее руководитель Донецка Алексей Кулемзин заявлял об одном погибшем и трёх пострадавших при атаке украинских войск на центральный район города. Прилёты зафиксированы у Дворца бракосочетаний. В результате ударов загорелись два легковых автомобиля и один автобус.

Корреспондент РИА Новости обнародовал видеозапись, на которой продемонстрированы последствия атаки ВСУ на Донецк.