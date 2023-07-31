В результате обстрела Ворошиловского района Донецка скончался один человек, ещё трое получили ранения. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, атака ВСУ на Донецк продолжается. Экстренные службы уточняют данные о пострадавших. Как пояснил мэр, помимо Ворошиловского района, под обстрелом находятся Киевский и Куйбышевский районы города.
Ранее Кулемзин сообщил, что при ударах по центру Донецка загорелись маршрутный автобус и два легковых автомобиля. Кроме того, зарегистрированы прилёты возле Дворца бракосочетаний. Мэр порекомендовал мирным жителям не выходить из укрытий во время атак.
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