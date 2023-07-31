При ударе ВСУ по центру Донецка один человек погиб, ещё трое получили ранения

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка скончался один человек, ещё трое получили ранения. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: Telegram-канал Алексея Кулемзина / @kulemzin_donetsk

По его словам, атака ВСУ на Донецк продолжается. Экстренные службы уточняют данные о пострадавших. Как пояснил мэр, помимо Ворошиловского района, под обстрелом находятся Киевский и Куйбышевский районы города.

Ранее Кулемзин сообщил, что при ударах по центру Донецка загорелись маршрутный автобус и два легковых автомобиля. Кроме того, зарегистрированы прилёты возле Дворца бракосочетаний. Мэр порекомендовал мирным жителям не выходить из укрытий во время атак.