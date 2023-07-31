Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил информацию об обстреле центра города. По его словам, в Ворошиловском районе загорелись два автомобиля.
Он отметил, что уже известно о нескольких пострадавших в результате ЧП. Обстрел Ворошиловского района продолжается, уточнил мэр. Зафиксированы прилёты рядом с Дворцом бракосочетаний.
"Горят маршрутный автобус и две легковые машины", — подчеркнул Кулемзин в Telegram-канале.
Подробная информация о количестве раненых уточняется.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке ВСУ на село Новопетровка. При обстреле повреждены гараж и частный дом.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.