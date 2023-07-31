Кулемзин: три автомобиля горят в центре Донецка после обстрела, есть пострадавшие

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил информацию об обстреле центра города. По его словам, в Ворошиловском районе загорелись два автомобиля.

Фото: Telegram-канал главы администрации Донецка

Он отметил, что уже известно о нескольких пострадавших в результате ЧП. Обстрел Ворошиловского района продолжается, уточнил мэр. Зафиксированы прилёты рядом с Дворцом бракосочетаний.

"Горят маршрутный автобус и две легковые машины", — подчеркнул Кулемзин в Telegram-канале.

Подробная информация о количестве раненых уточняется.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке ВСУ на село Новопетровка. При обстреле повреждены гараж и частный дом.