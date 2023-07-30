Shot опубликовал момент попадания дрона ВСУ в здание Москва-сити

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром в воскресенье киевский режим попытался атаковать Москву беспилотниками. Попытка атаки была отражена средствами ПВО. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Момент прилета дрона в здание Москва сити

В Сети также появилось видео, снятое с регистратора проезжавшего автомобиля. На нём зафиксирован момент попадания дрона в здание "IQ-квартала" Москва-сити. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

В результате хлопка в башне "Око-2" были выбиты стёкла на уровне 5-6-го этажей 50-этажного небоскреба. Сообщалось также, что ранения получил охранник.

Находившиеся в здании люди были эвакуированы представителями экстренных служб.

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