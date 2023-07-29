В Чебоксарах во время урагана на Центральном пляже пропали несколько человек

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чебоксарах прошел сильнейший ветер, который сломал много деревьев. Во время урагана на Центральном пляже города пропало несколько местных жителей.

Фото: Правда.Ру

Об этом сообщает издание "Про Город", ссылаясь на очевидца.

В субботу, 29 июля, по Чувашии прошёлся ураганный ветер с градом и дождём. Зацепила непогода и столицу — Чебоксары.

На Центральном пляже, по предварительной версии, потерялись три человека. Сейчас на пляж приехала полиция, медики и МЧС. Все обстоятельства выясняются. Пропавшие разыскиваются.

Как рассказали очевидцы, один мужчина заплыл далеко в Волгу, где пропал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.