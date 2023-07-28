В США аллигатор выпрыгнул из воды и набросился на туристов

В американском штате Луизиана произошло удивительное событие, которое навсегда останется в памяти туристов.

Фото: https://img.gazeta.ru/files3/375/13093375/upload-01-pic4_zoom-1500x1500-50753.jpg

Во время лодочной прогулки, находившаяся на борту лодки Камилла Лиз вместе с её матерью и другими пассажирами, столкнулась с необычным инцидентом — аллигатор запрыгнул в их лодку и вызвал настоящий страх у отдыхающих.

Момент нападения был запечатлен Камиллой Лиз на камеру. На видео слышен её пронзительный крик ужаса, когда огромный хищник с открытой пастью выпрыгнул из воды прямо к ним.

Один из мужчин на борту сразу среагировал на ситуацию — он решительно положил руку на морду аллигатора, пытаясь оттолкнуть его обратно в воду. Это действие привело к тому, что через несколько секунд хищник отступил и скрылся в воде.

Чтобы поделиться удивительным происшествием с миром, Камилла Лиз выложила видео в TikTok. Вскоре оно стало вирусным, и тысячи пользователей оставили свои комментарии под записью. Многие похвалили мужчину за его смелость и решительность. Также была высказана догадка о том, что аллигатор мог быть привыкшим к людям, которые подкармливали его, и, возможно, он просто хотел попросить угощения. Эта версия вызвала некоторые споры и разногласия среди зрителей.

Хотя аллигаторы известны своей опасностью для людей, некоторые зрители на видео отметили, что он выглядел довольно милым и дружелюбным. Одного пользователя особенно поразила улыбка хищника, и он не мог скрыть своего восхищения в комментарии.

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