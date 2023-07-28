На даче, принадлежащей 57-летней жительнице Воронежа, обнаружили схрон с боеприпасами.
По информации Telegram-канала SHOT, пенсионерка решила провести строительные работы на своём участке. Отмечается, что специалисты, нанятые женщиной, в ходе раскопок нашли предмет, похожий на ручную гранату, и приняли решение обратиться в МВД.
Как подчёркивается в публикации, под грядками хранились 10 гранат, 9 тротиловых шашек и брикеты со взрывчаткой.
Эксперты заявили о серьёзной опасности этих находок. Полицейские проводят дополнительную проверку по факту обнаружения снарядов на даче пенсионерки. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело из-за незаконного сбыта взрывчатки.
Ранее на территории частного подворья в Воронежской области нашли беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
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