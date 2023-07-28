SHOT: тайник с боеприпасами нашли на даче пенсионерки в Воронеже

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На даче, принадлежащей 57-летней жительнице Воронежа, обнаружили схрон с боеприпасами.

Фото: pixabay.com

По информации Telegram-канала SHOT, пенсионерка решила провести строительные работы на своём участке. Отмечается, что специалисты, нанятые женщиной, в ходе раскопок нашли предмет, похожий на ручную гранату, и приняли решение обратиться в МВД.

Как подчёркивается в публикации, под грядками хранились 10 гранат, 9 тротиловых шашек и брикеты со взрывчаткой.

Эксперты заявили о серьёзной опасности этих находок. Полицейские проводят дополнительную проверку по факту обнаружения снарядов на даче пенсионерки. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело из-за незаконного сбыта взрывчатки.

Ранее на территории частного подворья в Воронежской области нашли беспилотный летательный аппарат (БПЛА).