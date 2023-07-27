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В Севастополе из-за непогоды приостановлена работа морского транспорта

1:27
Происшествия

В связи с ухудшением погодных условий в Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Севастополе из-за непогоды приостановлена работа морского транспорта
Фото: Вадим Савицкий

Приняты меры безопасности

В связи с неблагоприятными погодными условиями временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Для обеспечения бесперебойного движения на конечных остановках "Площадь Захарьева" и "Площадь Нахимова" будут развернуты мобильные группы для работы на альтернативных компенсационных маршрутах.

Объявлено штормовое предупреждение

Ранее в Севастополе было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и порывистым ветром до 25 м/с. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе возможно выпадение более 30 мм осадков. В связи с этим жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от прогулок на свежем воздухе и ограничить использование личного и общественного транспорта.

Применяя меры безопасности и временно приостанавливая морские пассажирские перевозки, власти стремятся в первую очередь позаботиться о благополучии граждан и обеспечить их безопасность в сложных погодных условиях. Следите за обновлениями погоды по официальным каналам и следуйте указаниям местных властей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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