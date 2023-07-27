Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции

2:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Эксперты рассказали о распространении пожаров и угрозе определенных курортных зон в Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: vsluh.ru

Спасателям удалось потушить лесной пожар, который длился с ночи в районе Кемера, всего в нескольких километрах от поселка Гейнюк. Огонь охватил лишь горные районы, и инфраструктура курортов Кемера продолжает работать в штатном режиме.

Туристам не потребовалась эвакуация, так как пламя бушует вдали от курортов. Ситуация также остается спокойной в других поселках региона Кемер, таких как Текирова, Чамьюва, Кириш и Бельдиби. В этих районах очаги пожара находятся на значительном удалении.

В Анталье, Белеке, Сиде и Аланье не зарегистрировано никаких пожаров. Пожарные очаги, возникшие 24-25 июля в Кахраманмараше, Измире, Манисе и Айдыне, были успешно локализованы и потушены. Огонь в Измире не представлял опасности для туристов, иностранные путешественники из РФ не посещают другие провинции с возгораниями. Представители туроператоров в Турции заявляют, что нынешняя ситуация с пожарами в стране не сопоставима с прошлым 2021 годом и нет особых опасений.

Российские туристы спокойно относятся к сообщениям о лесных пожарах в Турции. Отмены купленных туров не наблюдается: путешественники осознают, что очаги возгорания находятся высоко в горах и не затрагивают их отдых в отелях поселков Кемера. Рынок также не отмечает снижения спроса на туристические поездки в Турцию.

Сегодня метеорологи прогнозируют температурный рекорд в Турции и призывают людей оставаться в помещениях с 11 до 16 часов. Термометры в Стамбуле, на Эгейском побережье и на курортах Антальи показывают температуру от 41 до 45 градусов.

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