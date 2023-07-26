Число пострадавших в ДТП в Архангельской области выросло до восьми

В результате трагического ДТП, произошедшего вчера, 25 июля, в Приморском муниципальном районе Архангельской области, число пострадавших в результате столкновения трёх автомобилей возросло до восьми. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения России, шестеро пострадавших были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Это обновление появилось после того, как ГУ МЧС по Архангельской области ранее сообщило только о пяти пострадавших.

Фото: iz.ru

В результате столкновения пострадали три легковых автомобиля, в результате чего восемь человек получили травмы. Среди раненых - трое детей, состояние которых вызывает озабоченность. Один взрослый находится в критическом состоянии, в то время как у двоих других травмы оцениваются как средней тяжести. Двое детей в настоящее время находятся в критическом состоянии, а травмы еще одного ребенка средней тяжести. Двоим из пострадавших была оказана амбулаторная медицинская помощь.

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