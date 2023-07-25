В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Все тюрьмы Эквадора оказались на чрезвычайном положении, после того как президент страны Гильермо Лассо подписал указ о его введении на срок до 60 дней.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По информации, опубликованной во вторник, 25 июля, в официальном Twitter*-аккаунте администрации главы государства, это решение было принято в ответ на серьезные внутренние потрясения.

Указ дает право использовать дополнительные силы, включая военных, для поддержания общественного порядка. 23 июля в нескольких тюрьмах Эквадора произошли бунты. Шесть человек погибли в столкновениях в пенитенциарном центре города Гуаякиль. В еще пяти тюрьмах около 90 охранников стали заложниками заключенных.

Это не первый случай, когда власти страны пытаются восстановить порядок в тюрьмах. В прошлом году подобные действия привели к резкому ухудшению ситуации безопасности в Эквадоре. В ноябре того года правительство объявило чрезвычайное положение в провинциях Гуаяс, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас. Недавно президент Эквадора также ввел комендантский час в некоторых районах из-за волны преступности.

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