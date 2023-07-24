В Сочи была сбита беременная женщина подростком на электровелосипеде

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту столкновения 19-летнего юноши на электровелосипеде с беременной женщиной.

Фото: trivago.ru

Инцидент и принятые правовые меры

Следственным отделом по Центральному району г. Сочи по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлекшего причинение вреда здоровью 35-летней беременной женщины (ст. 238, ч. 1 УК РФ). Виновник происшествия, 19-летний молодой человек, по предварительным данным, приехал из Ижевска и в момент происшествия катался на арендованном электровелосипеде по улице Воровского в Сочи.

Травмы женщины

В момент аварии женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения она получила травмы лица и головы и была срочно доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. К счастью, в настоящее время непосредственной угрозы ее жизни и здоровью ее будущего ребенка нет.

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