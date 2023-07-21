Подросток из Тюмени обвинил взрослого мужчину в изнасиловании: позвал в отель

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16-летний подросток из Тюмени обвинил своего 32-летнего "друга" из Сети в изнасиловании. По словам парня, мужчина предложил встретиться лично и позвал его в один из отелей города.

Фото: publicdomainpictures. net

Потерпевший и подозреваемый познакомились в Сети. Общались какое-то время в чате Telegram, а потом якобы мужчина предложил познакомиться подростку лично.

Панику подняла мама парня, когда он не вернулся вечером домой. Женщина обратилась к друзьям сына, и те нашли его по геолокации.

"По её словам, сотрудники отеля наотрез отказались пропускать её внутрь и заверили, что "никаких несовершеннолетних у них нет". Записи с камер они показать отказались", — передаёт tmn.aif.ru.

Парню удалось выбраться из номера. Оказавшись дома, он сообщил, что взрослый мужчина над ним надругался.

Подросток признался, что на ресепшен отеля соврал про возраст, а паспорт у него не спросили.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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