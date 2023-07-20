В Симферополе произошло ДТП на перекрёстке со смертельным исходом

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В Симферополе произошло ДТП со смертельным исходом.

Фото: iz.ru

Как сообщает argumenti.ru, на перекрёстке в Симферополе в "Чери", которая была на буксире у "Тойоты", врезался другой автомобиль. В результате столкновения водитель "Чери" погиб, а второй участник аварии получил множественные повреждения.

Расследование ДТП показало, что авария произошла из-за того, на "Чери" не были включены аварийные огни, а буксировочный трон не был увешан флажками.

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Как правильно буксировать автомобиль?