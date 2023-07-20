В Симферополе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает argumenti.ru, на перекрёстке в Симферополе в "Чери", которая была на буксире у "Тойоты", врезался другой автомобиль. В результате столкновения водитель "Чери" погиб, а второй участник аварии получил множественные повреждения.
Расследование ДТП показало, что авария произошла из-за того, на "Чери" не были включены аварийные огни, а буксировочный трон не был увешан флажками.
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