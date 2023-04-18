"Мерседес" известного российского телеведущего Дмитрия Диброва врезался в полицейский микроавтобус на Звёздном бульваре в Москве.
Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как автомобиль Дмитрия Диброва врезается в полицейский микроавтобус. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Также сообщается, что пострадавших в аварии нет.
Сам Дмитрий Дибров уже подтвердили эту новость, дав короткий комментарий.
"Ребята, откуда вы все это узнаёте? Я сейчас сотрудникам ДПС как раз заполняю объяснение, а вы мне уже звоните. Потрясающе! Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно человек въехал. У меня так тоже было", — прокомментировал ведущий.
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