Дмитрий Дибров попал в ДТП: "Мерседес" ведущего столкнулся с полицейским микроавтобусом

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Мерседес" известного российского телеведущего Дмитрия Диброва врезался в полицейский микроавтобус на Звёздном бульваре в Москве.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как автомобиль Дмитрия Диброва врезается в полицейский микроавтобус. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Также сообщается, что пострадавших в аварии нет.

Сам Дмитрий Дибров уже подтвердили эту новость, дав короткий комментарий.

"Ребята, откуда вы все это узнаёте? Я сейчас сотрудникам ДПС как раз заполняю объяснение, а вы мне уже звоните. Потрясающе! Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно человек въехал. У меня так тоже было", — прокомментировал ведущий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дмитрий Дибров. Он и она