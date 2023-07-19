На поджигателя Мавзолея Ленина завели уголовное дело

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Ленина. Ему присвоили статью о хулиганстве, сообщает соответсвующее ведомство.

Фото: putidorogi-nn.ru

"В отношении мужчины, который пытался поджечь Мавзолей Ленина и бросил в его сторону бутылку с зажигательной смесью, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему может грозить до семи лет лишения свободы".

Напомним, что попытки вандализма буди зафиксированы 17 июля в 22:00 по мск. Мужчина пытался совершить поджог при помощи бутылки с воспламеняющейся смесью, но случилась осечка. Полиция оперативно задержали нарушителя.

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