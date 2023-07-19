Опубликовано первое видео пожара на складе боеприпасов в Кировском районе Крыма

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Очевидцы опубликовали в соцсетях первое видео пожара на полигоне в Кировском районе Крыма, где складывались боеприпасы для российских подразделений.

Судя по снятым кадрам, пожар охватил большую площадь склада и вызвал детонацию снарядов, что мешает специалистам МЧС приступить к борьбе с огнём.

Ранее власти полуострова заявили, что в связи с происшествием планируется эвакуация более двух тысяч человек из четырёх сёл, расположенных вблизи полигона.

Также для безопасности крымчан и отдыхающих был перекрыт участок федеральной трассы "Таврида", который соединяет Керчь с Севастополем. Сейчас движение автомобилей и общественного транспорта осуществляется по альтернативному маршруту.

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