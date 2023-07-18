В Италии очередной украинец-русофоб был избит русским туристом и кричал о пощаде.
Очередной гражданин Украины решил выразить патриотизм не в полях под Кременной, а на улицах далекой европейской Италии, приставая к русской женщине.
Выходец из Незалежной забыл, что он на данный момент находится не в Снтернете — а реакцией на его действия стал не смайл, а кулак супруга этой россиянки, пишет издание "русская Весна".
"В конце — замечательные визги потока копателей Чёрного моря. И это ещё жена смогла удержать своего мужа", — отмечает портал.
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Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".