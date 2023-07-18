В Италии муж русской туристки побил украинца-русофоба

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Италии очередной украинец-русофоб был избит русским туристом и кричал о пощаде.

Фото: REX/ Shutterstock

Очередной гражданин Украины решил выразить патриотизм не в полях под Кременной, а на улицах далекой европейской Италии, приставая к русской женщине.

Выходец из Незалежной забыл, что он на данный момент находится не в Снтернете — а реакцией на его действия стал не смайл, а кулак супруга этой россиянки, пишет издание "русская Весна".

"В конце — замечательные визги потока копателей Чёрного моря. И это ещё жена смогла удержать своего мужа", — отмечает портал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.