Супруги из Белгородской области, погибшие вследствие террористического акта на Крымском мосту, отправились на отдых на полуостров с родственниками, и они ехали в двух автомобилях, сообщает Telegram-канал Shot.
Во втором авто находились сестра погибшей с мужем и дочерью. Они двигались впереди и пересекли мост до чрезвычайного происшествия.
В больнице с 14-летней дочерью скончавшихся супругов находится в настоящее время муж её тети. Состояние пострадавшей школьницы медики оценивают как средней степени тяжести.
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