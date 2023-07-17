Shot: погибшая в результате теракта в Крыму супружеская пара выехала на отдых с родственниками в двух автомобилях

Супруги из Белгородской области, погибшие вследствие террористического акта на Крымском мосту, отправились на отдых на полуостров с родственниками, и они ехали в двух автомобилях, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

Во втором авто находились сестра погибшей с мужем и дочерью. Они двигались впереди и пересекли мост до чрезвычайного происшествия.

В больнице с 14-летней дочерью скончавшихся супругов находится в настоящее время муж её тети. Состояние пострадавшей школьницы медики оценивают как средней степени тяжести.

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