13 июля города Хакасии затопило за считанные минуты в результате мощного урагана.
В результате непогоды без электроснабжения осталось больше 30 тысяч домов по всей республике. Возникли проблемы с поставками воды.
Ранее метеоролог Александр Шувалов предупреждал, что жара в российских регионах сменится на ураганы.
Граждане публиковали ущерб от стихийного бедствия в социальных сетя. В объектив жителей попадали поломанные деревья, повреждённые ЛЭП, затопленные улицы и сорванные крыши домов.
Как сообщает newkhakasiya.online, устранять последствия урагана выехали специалистов из Кемерово и Красноярска. На воостановление коммуникаций понадобится не меньше недели.
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