Города Хакасии пострадали в результате сильнейшего урагана

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

13 июля города Хакасии затопило за считанные минуты в результате мощного урагана.

Фото: https://earth-chronicles.ru/_nw/1384/13279583.jpg

В результате непогоды без электроснабжения осталось больше 30 тысяч домов по всей республике. Возникли проблемы с поставками воды.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупреждал, что жара в российских регионах сменится на ураганы.

Граждане публиковали ущерб от стихийного бедствия в социальных сетя. В объектив жителей попадали поломанные деревья, повреждённые ЛЭП, затопленные улицы и сорванные крыши домов.

Как сообщает newkhakasiya.online, устранять последствия урагана выехали специалистов из Кемерово и Красноярска. На воостановление коммуникаций понадобится не меньше недели.

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