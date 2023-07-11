Метеоролог Шувалов рассказал, когда жара в регионах РФ сменится на ураганы

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия

Жаркий период в ряде регионов РФ скоро подойдёт к концу, после чего прогнозируются ураганы. Об этом сообщил метеоролог Александр Шувалов.

Фото: Shutterstock

По его словам, уже 12 и 13 июля сильный ветер скоростью до 25 метров в секунду нагрянет в Башкортостан, Оренбург, Магнитогорск, Челябинск и Екатеринбург.

"В Кургане, Тюмени волна жары схлынет только в четверг, во второй половине дня", — уточнил специалист в беседе с URA.RU.

Он добавил, что в этих городах порывы ветра увеличатся до 19 метров в секунду. До четверга на территории Кургана, Тюмени и Тобольска будет очень жарко, столбик термометра поднимется до 38 градусов, подчеркнул Шувалов.

Кроме того, эксперт прогнозирует грозу в Омской области в пятницу, 14 июля. Как пояснил специалист, новосибирцев ждёт небольшое похолодание 15 июля.

Ранее климатолог Андрей Киселёв назвал крупные мегаполисы дополнительными источниками тепла, поскольку асфальт и камни источают жару.

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