Пьяный житель Ростовской области пришёл в медучреждение и напал на охранника, который попросил его занять место в очереди и дождаться консультации специалиста.
Как пишет rostovgazeta.ru, пациенту не понравилось такое предложение. Отмечается, что он сломал нос охраннику с помощью камня. Медики увели пострадавшего в отдельное помещение и оказали ему помощь.
В материале сказано, что после конфликта с охранником пьяный посетитель больницы разбил окна в здании.
Представители экстренных служб региона пока не комментировали информацию об этом инциденте.
Ранее сообщалось, что в новосибирской клинике силовики избили охранника полотенцем за отказ предоставить ключи от кабинетов.
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