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В Ростовской области мужчина разбил окна в больнице и сломал нос охраннику

0:48
Происшествия

Пьяный житель Ростовской области пришёл в медучреждение и напал на охранника, который попросил его занять место в очереди и дождаться консультации специалиста.

В Ростовской области мужчина разбил окна в больнице и сломал нос охраннику
Фото: Global Look Press

Как пишет rostovgazeta.ru, пациенту не понравилось такое предложение. Отмечается, что он сломал нос охраннику с помощью камня. Медики увели пострадавшего в отдельное помещение и оказали ему помощь.

В материале сказано, что после конфликта с охранником пьяный посетитель больницы разбил окна в здании.

Представители экстренных служб региона пока не комментировали информацию об этом инциденте.

Ранее сообщалось, что в новосибирской клинике силовики избили охранника полотенцем за отказ предоставить ключи от кабинетов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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