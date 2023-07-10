В Ростовской области мужчина разбил окна в больнице и сломал нос охраннику

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пьяный житель Ростовской области пришёл в медучреждение и напал на охранника, который попросил его занять место в очереди и дождаться консультации специалиста.

Фото: Global Look Press

Как пишет rostovgazeta.ru, пациенту не понравилось такое предложение. Отмечается, что он сломал нос охраннику с помощью камня. Медики увели пострадавшего в отдельное помещение и оказали ему помощь.

В материале сказано, что после конфликта с охранником пьяный посетитель больницы разбил окна в здании.

Представители экстренных служб региона пока не комментировали информацию об этом инциденте.

Ранее сообщалось, что в новосибирской клинике силовики избили охранника полотенцем за отказ предоставить ключи от кабинетов.