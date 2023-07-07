Житель Белгорода заказал убийство неприятеля за один миллион рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Белгорода решил избавиться от своего недруга и обратился за помощью к киллеру. За убийство мужчина планировал заплатить один миллион рублей. Однако его сдали полиции и обвинили в приготовлении к убийству по найму.

Фото: REX/Shutterstock

По данным следствия, между злоумышленником и потенциальной жертвой произошёл конфликт. Белгородец показал своему знакомому фотографию неприятеля, озвучил марку и номер машины, а также рассказал, где обычно паркуется мужчина. Вскоре посредник нашёл киллера, и мужчина заплатил ему аванс в размере 100 тысяч рублей. Знакомый фигуранта дела понял серьёзность намерений и обратился в полицию.

"Спустя время помощник полиции сообщил знакомому, что убийство совершено. 5 июля они встретились для выплаты гонорара. Тогда же обвиняемого задержали", — сообщает bel.ru.

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