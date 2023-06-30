Следователи возбудили уголовное дело из-за взрывов на химзаводе в Нижнем Новгороде

0:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В четверг, 29 июня, на территории нижегородского химического завода "Бальзам" прогремели взрывы, а затем начался пожар.

Как сообщает newsnn.ru, следователи возбудили уголовное дело после ЧП на предприятии. По словам главы СК РФ по региону Айрата Ахметшина, организована проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Предварительно удалось установить, что взрывы произошли из-за возгорания цистерны с химическим составом. После пожара один человек умер от сильнейших ожогов. Следователи полагают, что на предприятии не соблюдали технику безопасности.