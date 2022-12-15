СК РФ: два человека погибли при пожаре на нефтезаводе в Ангарске

Пожар на промышленной площадке "Ангарской нефтехимической компании" унёс две жизни, сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области.

Как пояснили в ведомстве, 15 декабря примерно в 06:00 по местному времени на территории нефтезавода зафиксировали возгорание. Отмечается, что огонь распространился по технологической установке.

"В результате пожара пострадали четыре человека, двое погибли", — прокомментировали в Следственном комитете.

Представители ведомства также добавили, что у одного из пострадавших медики диагностировали черепно-мозговую травму.

Следователи запустили дополнительную проверку на предприятии, а также возбудили уголовное дело. Они считают, что пожар мог произойти из-за нарушения правил безопасности на опасных объектах.

Во вторник, 13 декабря, сотрудники МЧС заявили о возгорании на территории машиностроительного завода "Звезда" в Санкт-Петербурге. По их словам, пострадавших в результате ЧП нет.