Семь человек пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

При артиллерийском обстреле со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка семь человек получили сильные ранения. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

"В Кировском районе погибли двое, ранены семь человек, в том числе пять детей"

К текущему моменту всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно о нанесении со стороны ВСУ удара из РСЗО по Петровскому району Донецка.

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