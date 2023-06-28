При артиллерийском обстреле со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка семь человек получили сильные ранения. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"В Кировском районе погибли двое, ранены семь человек, в том числе пять детей"
К текущему моменту всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее стало известно о нанесении со стороны ВСУ удара из РСЗО по Петровскому району Донецка.
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