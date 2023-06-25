В Приморье обнаружено тело второго из троих пропавших в реке детей

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморья обнаружено тело второго из троих детей, которых унесло течением.

Недалеко от того места, где купались дети, спасатели нашли тела мальчиков 2014 и 2012 г. р. Об этом проинформировала региональная прокуратура.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось вечером в минувшую субботу, 24 июня. По факту без вести пропавших в Арсеньевке детей открыто уголовное производство по третьей части стать 109 УК РФ. Речь идёт о причинении смерти по неосторожности, уточнили в ведомстве.

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