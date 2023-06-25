Чрезвычайное происшествие случилось 23 июня в здании магазина на улице Декабристов в Москве. Рука одного из сотрудников мясного отдела застряла в мясорубке.
По информации пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, экстренно прибывшая на место инцидента бригада спасателей госпитализировала пострадавшего.
Медики ввели пациенту наркоз и вызволили руку специальным инструментом, сообщили в ведомстве.
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