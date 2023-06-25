Госпитализированы два участника массового конфликта со стрельбой в Новой Москве

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новой Москве произошёл массовый конфликт со стрельбой. В результате инцидента пострадали два человека. Корреспонденты "Известий" пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

Чрезвычайное происшествие случилось в Троицке. Конфликтовали две группы мужчин, и в какой-то момент один из них открыл огонь. С ранениями госпитализировали 20-летнего мужчину и его девушку.

В Главном управлении МВД РФ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали ЧП. Стрелявшего разыскивают силовики.

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