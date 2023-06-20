SHOT: в Перми 10-летний мальчик умер после употребления героина

Российские журналисты заявили, что в Перми погиб 10-летний ребёнок. По информации СМИ, он употреблял героин.

В SHOT сообщили, что трагедия произошла 17 июня. Мальчик потерял сознание в доме 16-летней знакомой, отметили в Telegram-канале. Девушка вызвала скорую помощь.

Как подчеркнули журналисты, ребёнок в состоянии комы оказался в реанимации. Три дня медики пытались спасти пациента, но не смогли. В его крови специалисты нашли героин. При этом в квартире девушки обнаружили пакет с предполагаемым запрещённым веществом.

По информации канала в Telegram, погибший мальчик состоял на учёте в ПДН и у психиатра. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в СМИ.

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