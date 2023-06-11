Стало известно, как в Хургаде акула разорвала туриста: страшные подробности от судмедэксперта

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жуткие подробности о россиянине, которого в Хургаде растерзала акула, рассказали прессе Египта судмедэксперты.

Фото: pixabay.com

Стало известно, что морской хищник буквально разорвал туриста — в морг его привезли "изуродованным и с отсутствующими частями".

"Согласно данным, зарегистрированным Управлением здравоохранения, тело прибыло в морг общего профиля отдельными частями, лицо имеет искажённые черты, даже трудно опознать, и голова полностью разорвана", — цитирует "Турпром" источник.

На данный момент тело находится в распоряжении судебно-медицинской экспертизы и прокуратуры. В рамках расследования проводится необходимое вскрытие. Неофициально источники из больницы сказали, что акула проглотила части рук и живота, а также разодрала грудную клетку российского туриста.

Напомним, все произошло на глазах туристов на пляже Египта — Dream Beach. Турист с девушкой заплыл достаточно далеко, когда произошло нападение акулы. Согласно информации, турист жил в Хургаде уже довольно долго, как минимум несколько месяцев.

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