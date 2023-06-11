5 веских доводов: почему Анапа лучше Геленджика?

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих россиян Анапа и Геленджик — это один и тот же юг России, где выбор гостиниц, ценники в ресторанах, развлечения и соседи — более-менее одинаковые.

Фото: pixabay.com

"Тонкости туризма" объясняют, в чём различие двух черноморских жемчужин.

1. Пляжи. Это, пожалуй, основное на приморских курортах. В Анапе практически все пляжи (40 километров из 50-ти) — песчаные. А в Геленджике — крупная и средняя галька. На песчаных пляжах зайти в воду приятнее, и для ребятишек весело: хочешь — папу закопай, хочешь — замок построй.

2. Транспортная доступность. Тут оба города примерно на одном уровне: есть аэропорты, в оба города ездят московские автобусы. Только в Анапу они ежедневные, а в Геленджик — отправляются несколько раз в неделю. Плюс Анапы в том, что сюда с Казанского и Киевского ходят прямые поезда. Это серьёзное преимущество для поклонников рельсового транспорта.

3. Между двух морей. В Анапе, если наскучило Чёрное море, можно за полтора часа доехать до Азовского. От Геленджика туда добираться в два раза дольше.

4. Туристический профиль. Ещё со времён СССР Анапа является главным черноморским детским курортом. В лагерях тут побывало несметное количество советских ребятишек. Сегодня кроме морских и оздоровительных лагерей здесь открыты уже и театральные, танцевальные, языковые, военные, спортивные и даже айти-лагеря. Геленджик этим похвастаться не может.

5. Лечение. В Анапе есть уникальные иловые сероводородные грязи. Тут она впереди России всей. В грязях отмечается высокая концентрация сульфидов и прочих минералов. А рядом на Таманском полуострове полно настоящих грязевых вулканов и озёр с этим "вулканическим целебным добром". Лечебные тут и пески, особенно в районе Витязево. В песке здесь содержится много кварца, и этот песочек прекрасно подходит для псаммотерапии (лечение песком), улучшающей состояние кожи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Где обязательно нужно побывать в Анапе? Топ-топ 10