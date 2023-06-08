Акула, убившая гражданина РФ на пляже в Хургаде, поймана. Об этом сообщил источник в Египте корреспонденту РИА Новости.
Ранее стало известно о гибели россиянина в Хургаде, на пляже "Dream Beach", из-за нападения акулы. Эту информацию подтвердило российское консульство в городе.
После трагедии по распоряжению властей египетской провинции Красное море были закрыты все пляжи.
Однако теперь, кажется, опасность миновала, потому что поступила информация о поимке акулы.
"Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана", — рассказал источник в Хургаде корреспонденту агентства.
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