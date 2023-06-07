Жителю Белгородской области, работавшему в ОАО "Новоборисовское ХПП", вынесли приговор из-за смерти сотрудников предприятия в результате взрыва в январе 2020 года.
Как сообщает bel.ru, мужчина, который должен был отвечать за безопасность на заводе, допустил взрыв пылевоздушной смеси, который привёл к возгоранию горячих материалов. Отмечается, что трагедия унесла жизни двух человек. Ещё два работника предприятия были доставлены в медучреждение с тяжёлыми травмами.
Белгородец в суде отказался признавать вину, однако его всё равно приговорили к двум годам лишения свободы.
Решение ещё не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что жителя Белгородской области отправили в колонию на шесть месяцев за клевету на классного руководителя пасынка.
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