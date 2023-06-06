Число пострадавших от сидра в Ульяновской области превысило 50 человек

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области достигло 51 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Олесю Колотик-Каменеву.

Фото: ВКонтакте

От последствий употребления указанной алкогольной продукцией скончались 16 человек. Состояние большинства пострадавших — средне-тяжелое. У некоторых отравившихся прослеживается положительная динамика.

Напомним, об отравлении сидром большого количества людей стало известно в понедельник, 5 июня. Случаи отравления зарегистрированы также в Самарской области и Удмуртии.

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