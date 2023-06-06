Мэр Новой Коховки: максимальный уровень подъема воды в городе достиг четырёх метров

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате разрушения задвижки на Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса воды из водохранилища, в окрестностях Новой Каховке может затопить около 300 домов, заявил глава города Владимир Леонтьев.

Фото: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900x506/public/article-2017-05/160282dffeb326281c5b7a366b95e159.jpg?itok=jPrSdkEU

Он уточнил, что к данному моменту максимальное повышение уровня воды в Днепре в районе населённого пункта достигло четырёх метров.

Леонтьев добавил, что в случае дальнейшего подтопления специалистами разработан план временной эвакуации жителей районов, которые могут пострадать. Но на данный момент, подчеркнул он, необходимости вывозить горожан из Новой Каховки нет.

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