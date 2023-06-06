В результате разрушения задвижки на Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса воды из водохранилища, в окрестностях Новой Каховке может затопить около 300 домов, заявил глава города Владимир Леонтьев.
Он уточнил, что к данному моменту максимальное повышение уровня воды в Днепре в районе населённого пункта достигло четырёх метров.
Леонтьев добавил, что в случае дальнейшего подтопления специалистами разработан план временной эвакуации жителей районов, которые могут пострадать. Но на данный момент, подчеркнул он, необходимости вывозить горожан из Новой Каховки нет.
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