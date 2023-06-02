На Алтае осудили депутата, изнасиловавшего 14-летнюю девочку

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В республике Алтай осудили депутата Госсобрания, признанного виновным в изнасиловании ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Фото: potokmedia.ru

Злоумышленник был признан виновным и приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как установило следствие, в 2019 году в Барнауле он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Спустя два года девочка решила об этом рассказать.

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