В республике Алтай осудили депутата Госсобрания, признанного виновным в изнасиловании ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
Злоумышленник был признан виновным и приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как установило следствие, в 2019 году в Барнауле он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Спустя два года девочка решила об этом рассказать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.