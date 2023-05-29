В Москве осудили администраторов Telegram-каналов, вымогавших деньги у Тины Канделаки

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хамовническом суде Москвы вынесли приговор в отношении администраторов Telegram-каналов, обвиняемых в вымогательстве денег у ведущей Тины Канделаки и ее мужа.

Фото: Instagram

Трое обвиняемых были приговорены к восьми годам лишения свободы. Именно такое требование высказывала прокуратура. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.

Также суд оштрафовал каждого из фигурантов дела на 500 тыс. рублей.

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