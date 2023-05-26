В Киеве пьяный руководитель райсуда насмерть сбил военного на блокпосту

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Макаровского райсуда Киевской области устроил ДТП, которое привело к смерти представителя Национальной гвардии Украины на блокпосту.

Фото: argumenti.ru

Как сообщает "Украинская правда", авария произошла на территории Киева в ночь на пятницу, 26 мая. По словам правоохранителей, глава райсуда сел за руль автомобиля после употребления спиртных напитков. Виновник трагедии задержан.

"Председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице", — сказано в материале.

Макаровский районный суд возглавляет Алексей Тандыр, отмечает издание. По факту ЧП проводится дополнительная проверка.

Ранее стало известно, что в одной из частей военнослужащий ВСУ застрелил своего командира из-за нежелания ехать на передовые позиции в зоне конфликта.