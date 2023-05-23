Власти Белгородской области сообщили о состоянии раненых жителей села Глотово.
Двое получивших ранения супругов находятся в больнице. О том, как они себя чувствуют, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Как сообщает bel.ru со ссылкой на официальные данные, раненая семейная пара, проживающая в Глотово Грайворонского горокруга, находится под наблюдением медиков в городской больнице №2 Белгорода.
Больше всего досталось женщине — она находится в тяжёлом состоянии на фоне травматического шока и осколочных ранений ног. Состояние мужчины медики квалифицировали как среднетяжёлое. Он был ранен в области грудной клетки и брюшной полости.
По данным Гладкова, раненые получают медпомощь в полном объёме, за ними внимательно наблюдают врачи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.