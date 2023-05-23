Медики рассказали о состоянии получивших ранения жителей Глотово

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Белгородской области сообщили о состоянии раненых жителей села Глотово.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Двое получивших ранения супругов находятся в больнице. О том, как они себя чувствуют, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Как сообщает bel.ru со ссылкой на официальные данные, раненая семейная пара, проживающая в Глотово Грайворонского горокруга, находится под наблюдением медиков в городской больнице №2 Белгорода.

Больше всего досталось женщине — она находится в тяжёлом состоянии на фоне травматического шока и осколочных ранений ног. Состояние мужчины медики квалифицировали как среднетяжёлое. Он был ранен в области грудной клетки и брюшной полости.

По данным Гладкова, раненые получают медпомощь в полном объёме, за ними внимательно наблюдают врачи.

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