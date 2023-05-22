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В Свердловской области за сутки ликвидировали 19 природных пожаров на площади 3,9 тыс. га

1:14
Происшествия

На территории Свердловской области потушили 19 природных пожаров, общая площадь которых составила 3,9 тыс. га: это показатель за сутки. Такой новостью поделились представители департамента информационной политики региона.

В Свердловской области за сутки ликвидировали 19 природных пожаров на площади 3,9 тыс. га
Фото: vesti-ural.ru

"Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств за 21 мая ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3,9 тыс. га".

Уточняется, что в общей сложности действовало 35 природных возгораний, 12 из которых только локализированы. К текущему моменту известно, что за прошедшие сутки ликвидировали пожары в Сухом Логу, Алапаевске, а также Ржевском, Артемовском, Горноуральском и Гаринском городских округах.

Ранее заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев заявил о возбуждении порядка 34 уголовных дел по факту ландшафтных природных пожаров в регионе. Ещё 59 административных дел завели из-за нарушения правил выжигания сухой травы.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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