На территории Свердловской области потушили 19 природных пожаров, общая площадь которых составила 3,9 тыс. га: это показатель за сутки. Такой новостью поделились представители департамента информационной политики региона.
"Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств за 21 мая ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3,9 тыс. га".
Уточняется, что в общей сложности действовало 35 природных возгораний, 12 из которых только локализированы. К текущему моменту известно, что за прошедшие сутки ликвидировали пожары в Сухом Логу, Алапаевске, а также Ржевском, Артемовском, Горноуральском и Гаринском городских округах.
Ранее заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев заявил о возбуждении порядка 34 уголовных дел по факту ландшафтных природных пожаров в регионе. Ещё 59 административных дел завели из-за нарушения правил выжигания сухой травы.
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