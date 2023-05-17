Убийц продавца игровой приставки осудят в Волгограде

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трое волгоградцев скоро предстанут перед судом за жестокую расправу над 23-летним специалистом it-сферы. Молодые люди устроили вооружённый налёт на его квартиру, сообщает региональное СУ СКР.

Фото: crimea-news.com

В апреле 2021 года волгоградцы начали заниматься бандитизмом. Один из них купил оружие и боеприпасы к нему. Молодые люди придумали схему обмана людей: искали в интернете продавцов техники, встречались с ними под мнимым предлогом осмотра товара, а затем грабили, пишут novostivolgograda.ru.

В сентябре 2022 года молодые люди пришли домой к 23-летнему продавцу игровой приставки. Злоумышленники избили его и, угрожая оружием, потребовали деньги. Потерпевший сообщил пароли от телефона и банковских карт. После этого его связали и застрелили. С карты продавца приставки сняли 107 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела скоро поступят в прокуратуру и суд.

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