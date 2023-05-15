Baza: беспилотник упал на склад со взрывчаткой в Московской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Рядом с одним из подмосковных складов, в котором хранятся взрывчатые вещества, был обнаружен неизвестный беспилотник, сообщил Telegram-канал Baza.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Авторы материала, ссылаясь на собственные источники, уточнили, что с помощью дрона не планировали атаковать хранилище, а вели наблюдение, так как вместо боеприпаса БПЛА оборудован видеокамерой.

Специалисты предполагают, что беспилотник рухнул на землю после разрядки аккумулятора. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают владельца дрона.

Ранее глава научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал, что под его руководством была разработана компактная версия ракетной системы "Град", которая уже прошла успешные боевые испытания в зоне специальной военной операции на Украине.

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